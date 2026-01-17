Il rammarico di Palladino | Regalato il primo tempo ma un mese fa avremmo perso

L’Atalanta conclude il match di Pisa con un punto, ma il primo tempo ha lasciato qualche rammarico. La squadra ha mostrato una prestazione sotto tono, con meno energia del solito, un aspetto su cui Palladino ha evidenziato il rammarico. Se fosse successo un mese fa, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, ma questa volta il pari rappresenta comunque un passo avanti nel cammino.

L' Atalanta torna da Pisa con un punto in tasca e qualche rimpianto per un primo tempo particolarmente sotto tono, giocato con meno energia rispetto alle abitudini. L'1-1 maturato all'Arena Garibaldi lascia rammarico secondo mister Raffaele Palladino, che sottolinea però come un mese fa il finale di questa gara poteva essere diverso. leggi anche. 21ª giornata Krstovic illude l'Atalanta, il Pisa la pareggia in extremis: pari all'Arena Garibaldi. Pisa-Atalanta 1-1, le parole di mister Palladino. La partita – "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, su un campo tosto, contro una squadra che ha messo tanti in difficoltà, ci aspettavamo questo tipo di partita, intensa, con tante palle lunghe, duelli, i meriti sono del Pisa.

