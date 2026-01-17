Il pluripremiato chef Enrico Marmo domani ad Arezzo all’Antica Corsetteria

Domani ad Arezzo, presso l’Antica Corsetteria, sarà presente lo chef Enrico Marmo, riconosciuto a livello nazionale per la sua cucina raffinata e di qualità. Un’occasione per conoscere da vicino il suo approccio gastronomico e scoprire le sue creazioni. L’evento si inserisce nel contesto delle iniziative culturali e gastronomiche della città, offrendo un momento di confronto e approfondimento con uno dei protagonisti della cucina italiana contemporanea.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – . Lo chef Enrico Marmo, le cui scelte future stanno tenendo sulle spine tutto il mondo dell’enogastronomia, domani all’Antica Corsetteria di Arezzo per una speciale degustazione dei prodotti della linea gourmet del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, di cui lo chef cura ricette e produzione. Nato a Canelli (AT) nel 1987. La sua passione per la cucina si consolida dopo le scuole superiori, con esperienze in trattorie del Monferrato e un corso all’Istituto Alberghiero di Agliano. Nel 200910 frequenta l’ALMA di Colorno che gli apre le porte a esperienze fondamentali: uno stage da Alessandro Breda al Gellius Oderzo e dodici mesi da Matteo Baronetto al Ristorante Cracco, dove si forma tra pasticceria e antipasti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pluripremiato chef Enrico Marmo domani ad Arezzo, all’Antica Corsetteria Leggi anche: Antica Corsetteria: riapre nel centro storico uno spazio simbolo della memoria cittadina Leggi anche: Domani, sabato 22 novembre, arriva ad Arezzo il Duo Patria – Ballari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lo chef Enrico Marmo lascia i Balzi Rossi per un progetto tutto suo - A picco sul mare, con vista sulla vicina Mentone, i Balzi Rossi hanno attraversato la storia della cucina ligure. gamberorosso.it Enrico Marmo apre Gusto Montagna a Prato Nevoso - Nona edizione di Gusto Montagna, l’attesa rassegna che Prato Nevoso dedica ai ristoranti stellati. zipnews.it

Enrico Marmo lascia la guida del ristorante stellato «Balzi Rossi» di Ventimiglia: «Momento maturo per camminare con le mie gambe» - Si chiude, dopo tre anni e mezzo, l’esperienza di Enrico Marmo alla guida del ristorante stellato «Balzi Rossi» di Ventimiglia. corriere.it

PIEMONTE CHE CRESCE: L'ESEMPIO DEL RISTORANTE "DELLA VALLE" È difficile riassumere in poche parole una persona eclettica come Maurizio Vinardi Carot, titolare e chef del Ristorante "Della Valle" a Coassolo. Uno chef pluripremiato, un imprendito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.