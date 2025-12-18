Antica Corsetteria | riapre nel centro storico uno spazio simbolo della memoria cittadina

Nel cuore del centro storico, Antica Corsetteria riapre le sue porte, restituendo alla città un simbolo di identità e tradizione. Un luogo che, sospeso nel tempo, unisce passato e presente, rinnovando la propria vocazione e consolidando il legame con la memoria cittadina. Un punto di riferimento che continua a raccontare storie e a custodire radici profonde, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel cuore della comunità.

Nel cuore della città riapre un luogo sospeso nel tempo, capace di tenere insieme memoria, identità e nuova vocazione. Quella che per tre generazioni è stata una storica corsetteria diventa oggi uno spazio dedicato all'eccellenza del gusto, con selezioni enogastronomiche accurate e inconsuete che.

