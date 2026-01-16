Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 | Fulvio decide di non licenziarsi
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 gennaio 2026 mostrano un cambiamento importante: Fulvio Rinaldi decide di non licenziarsi. La sua scelta influisce sui rapporti e sulle dinamiche all’interno della scena del grande magazzino. Continuate a seguire gli sviluppi della trama per scoprire come questa decisione influenzerà i personaggi e le future vicende della serie.
© US Rai Dietro front da parte di Fulvio Rinaldi nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Seppur ancora sconvolto dalla notizia che in passato Roberto Landi e Mario Oradei sono stati una coppia, il magazziniere decide di non rassegnare le proprie dimissioni e di restare a lavorare nel grande magazzino. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
