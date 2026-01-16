Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 gennaio 2026 mostrano un cambiamento importante: Fulvio Rinaldi decide di non licenziarsi. La sua scelta influisce sui rapporti e sulle dinamiche all’interno della scena del grande magazzino. Continuate a seguire gli sviluppi della trama per scoprire come questa decisione influenzerà i personaggi e le future vicende della serie.

© US Rai Dietro front da parte di Fulvio Rinaldi nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Seppur ancora sconvolto dalla notizia che in passato Roberto Landi e Mario Oradei sono stati una coppia, il magazziniere decide di non rassegnare le proprie dimissioni e di restare a lavorare nel grande magazzino. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Fulvio decide di non licenziarsi

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Irene gelosa, Fulvio pronto a lasciare il lavoro

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Mimmo diventa una star ed Enrico verso l'addio clamoroso; Il Paradiso delle Signore, le trame del 5 al 9 gennaio 2026; Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre la verità su Mario.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio: il malore di Fulvio e il segreto di Irene - Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 16 ... fanpage.it