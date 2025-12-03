Concerto di Natale al Teatro Tenda | protagonisti 300 studenti dell’Istituto comprensivo Cesalpino

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Lunedì 22 dicembre, alle 16.30, il Teatro Tenda ospiterà il tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Cesalpino, un evento atteso e partecipato che vedrà salire sul palco ben 300 studenti tra i 10 e i 13 anni, protagonisti assoluti di un grande momento di musica, condivisione e comunità. Nel primo spettacolo, saranno 150 alunni e alunne delle classi quinte della scuola primaria dei plessi «L. Bruni», «Gamurrini» e «Pio Borri» a cantare sulle note delle più suggestive melodie natalizie, accompagnati dall’orchestra composta da 50 studenti delle classi terze del percorso musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it