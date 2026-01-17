Il cuore non riparte ma i medici non si fermano | così l’Ecmo ha salvato un uomo a Torino

A Torino, un uomo di 47 anni colpito da arresto cardiaco refrattario è stato salvato grazie all’intervento dell’équipe delle Molinette. Dopo 45 minuti di rianimazione, l’utilizzo dell’Ecmo ha consentito di supportare le funzioni vitali e favorire il ripristino della funzione cardiaca. Questa tecnologia rappresenta un importante strumento nelle emergenze cardiovascolari, dimostrando come l’innovazione possa fare la differenza in situazioni critiche.

