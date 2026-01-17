Il comitato organizzatore | Boldi non farà il tedoforo mancano i requisiti etici

Il comitato organizzatore dei Giochi ha deciso di escludere Boldi dalla staffetta del tardo, motivando la scelta con la mancanza dei requisiti etici necessari. La decisione è arrivata dopo un’intervista al Fatto Quotidiano, in cui l’attore ha espresso opinioni considerate incompatibili con i valori olimpici. La misura mira a mantenere lo spirito di rispetto e integrità che caratterizza l’evento.

"La decisione fa seguito a un'intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore. Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta. La nomina dei tedofori può essere effettuata dalle diverse realtà che contribuiscono alla costruzione del Viaggio della Fiamma, tra cui la Fondazione Milano Cortina 2026, le Città di tappa, gli Sponsor del progetto olimpico, i CONI regionali, gli Enti territoriali e il Comitato Olimpico Internazionale.

