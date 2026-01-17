Il cerotto sulla bocca il post sui social e il doppio cartone della pizza Cosa non torna sulla morte di Annabella Martinelli

La morte di Annabella Martinelli ha sollevato numerosi dubbi e interrogativi. Tra il cerotto sulla bocca, il post sui social e il doppio cartone della pizza, emerge un quadro complesso e ancora poco chiaro. Il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, ha precisato che al momento non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità di terze parti. La vicenda rimane in fase di approfondimento, con ulteriori indagini in corso.

“Al momento non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone” ha dichiarato Angelantonio Racanelli, il procuratore capo di Padova. Ma la morte di Annabella Martinelli, studentessa 22enne ritrovata impiccata nei boschi di Teolo qualche giorno fa, continua a far discutere. Soprattutto per diversi dettagli che secondo gli inquirenti, però, non sarebbero collegati alla morte della giovane. L’ipotesi di suicidio è di gran lunga la più accreditata, tanto che sembrerebbe essere l’unica presa seriamente in considerazione nelle indagini. A conferma del gesto volontario, ci sarebbero i bigliettini scoperti nel suo zaino in cui Annabella preannunciava il gesto e il “ testamento ” – uno scritto di diverse pagine – che la ragazza ha lasciato in camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il cerotto sulla bocca, il post sui social e il doppio cartone della pizza. Cosa non torna sulla morte di Annabella Martinelli Leggi anche: I social e il cerotto sulla bocca: cosa non torna ancora sulla morte di Annabella Martinelli Leggi anche: Annabella Martinelli impiccata, trovato cerotto sulla bocca della ragazza “suicida”, tenente Del Tufo: "Ipotesi morte 6 gennaio quando è scomparsa“ Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Annabella Martinelli impiccata trovato cerotto sulla bocca della ragazza suicida tenente Del Tufo | Ipotesi morte 6 gennaio quando è scomparsa; Silenzio cerotto e un addio nel bosco | il caso di Annabella scuote l’Italia tra ipotesi di suicidio e polemiche sulle ricerche. Il cerotto sulla bocca, il post sui social e il doppio cartone della pizza. Cosa non torna sulla morte di Annabella Martinelli - La 22enne trovata impiccata a Teolo: dall'ultimo post sui social al cerotto sulla bocca, i dettagli che fanno discutere ... ilfattoquotidiano.it

