Annabella Martinelli impiccata trovato cerotto sulla bocca della ragazza suicida tenente Del Tufo | Ipotesi morte 6 gennaio quando è scomparsa

Il corpo di Annabella Martinelli, trovata impiccata, presenta un cerotto sulla bocca. La polizia, con il tenente Del Tufo, ipotizza che la morte possa risalire al 6 gennaio, data della sua scomparsa. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e verificare eventuali elementi utili a ricostruire le dinamiche del decesso.

Sul corpo di Annabella Martinelli, trovata morta impiccata, è stato individuato un cerotto sulla bocca. Un elemento che introduce un nuovo interrogativo sulla dinamica del decesso e che potrebbe non essere pienamente compatibile con la ricostruzione del gesto del suicidio L’indagine sulla morte di Annabella Martinelli prosegue, mentre si attende l’autopsia, col ritrovamento di nuovi elementi sul corpo della giovane studentessa. La 22enne è stata trovata impiccata in una zona impervia dei Colli Euganei e, secondo quanto trapelato, sul volto sarebbe stato individuato anche un cerotto sulla bocca, un dettaglio che alimenta interrogativi pur in presenza dell’ipotesi di suicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

