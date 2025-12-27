Giunta Fico braccio di ferro Manfredi–De Luca | Campania senza governo a un mese dall’insediamento

Tempo di lettura: < 1 minuto In Regione Campania si parla molto e si decide poco. Anzi, nulla. L’annuncio della giunta regionale dell’era Roberto Fico, atteso per oggi, non è arrivato. Ancora una volta. Tutto rinviato a domani. O, più realisticamente, a lunedì mattina, poche ore prima della prima seduta del Consiglio regionale del 29 dicembre. Un tempismo degno di un equilibrismo maldestro. A frenare, secondo più di un retroscena, sarebbe stato il via libera a Fulvio Bonavitacola, nome pesante, ingombrante, eredità diretta dell’era De Luca. Una scelta che avrebbe riacceso le pressioni di Gaetano Manfredi, confermando un dualismo mai sopito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

