‘I ragazzi irresistibili’ comicità e riflessioni

“I ragazzi irresistibili” è uno spettacolo che unisce comicità e riflessioni, interpretato da Umberto Orsini e Franco Branciaroli. In scena al Teatro Bonci di Cesena, il testo offre uno sguardo privilegiato su temi universali attraverso un dialogo ricco di sfumature. Un’occasione per apprezzare due attori di grande esperienza in un allestimento che invita alla riflessione senza rinunciare a un tocco di leggerezza.

Con 'I ragazzi irresistibili', Umberto Orsini e Franco Branciaroli tornano insieme sul palco, al Teatro Bonci di Cesena. La commedia di Neil Simon, magistralmente diretta da Massimo Popolizio, prende vita in una stanza newyorkese anni '70: la scenografia che ci riporta a quell'epoca, firmata da Maurizio Balò, diventa spazio fisico e simbolico del conflitto tra Willy Clark e Al Lewis (interpretati rispettivamente da Branciaroli e da Orsini), un ex duo comico separato da un litigio. I due si incontrano dopo undici anni grazie ad una proposta di 'reunion televisiva' che li costringe a collaborare di nuovo per riportare in vita un vecchio sketch; riaccendendo rivalità, battibecchi e vecchie ferite.

