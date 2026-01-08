A Carpi arrivano a teatro I ragazzi irresistibili

A Carpi arriva “I ragazzi irresistibili”, una commedia scritta da Neil Simon, uno dei più importanti autori americani degli ultimi cinquant’anni. Sul palco, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, attori di rilievo nel panorama teatrale italiano, interpretano questa opera diretta da Massimo Popolizio. Lo spettacolo è in programma sabato 10 alle ore 21 presso il teatro locale.

