I nostri sapori in trasferta Piadina zucca e salamina | A Rimini con orgoglio

Il team di Cna Ferrara partecipa al Sigep di Rimini, portando con sé sapori autentici e tradizionali. Tra piadina, gelato alla zucca e crumble di salamina, l’esperienza si arricchisce di gusti locali e passione. Una vetrina che valorizza le eccellenze emiliane nel contesto internazionale, confermando l’impegno per la qualità e la cultura gastronomica del territorio.

Piadina, gelato alla zucca, crumble di salamina e altre delizie: il team di Cna Ferrara si fa onore al Sigep di Rimini. Bellissima performance del team ferrarese che ha partecipato al Contest 'Sapore di pane e gelato: fresco, sano, artigiano' organizzato per la giornata di ieri da Cna Emilia-Romagna nell'ambito del Sigep, in corso alla Fiera di Rimini. Sigep è l'evento internazionale di riferimento per i settori della gelateria, pasticceria, panificazione e caffè. I quattro team concorrenti dovevano proporre abbinamenti originali di pane, prodotti da forno e gelato artigianale a una giuria tecnica e popolare in cui figuravano anche studenti degli Istituti superiori alberghieri.

