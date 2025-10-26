Vuelle con Rimini trasferta a numero chiuso Concessi solo 180 biglietti ai tifosi biancorossi
In questo ottobre di fuoco (ben 7 gare a calendario) arriva per la Vuelle un’altra sfida classica molto sentita, quella contro i "vicini" romagnoli della Dole RBR Rimini, formazione rivelazione dello scorso campionato, concluso con la finale playoff poi persa contro Cantù. Il prefetto, forse anche per gli echi della terribile disgrazia occorsa dopo Rieti-Pistoia di domenica scorsa, ha voluto limitare al minimo potenziali disordini tra due tifoserie non certo gemellate tra loro, concedendo solo 180 biglietti ai tifosi pesaresi (100 riservati alla curva), ovviamente spazzati via immediatamente al botteghino, data la vicinanza geografica tra le due città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
