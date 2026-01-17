Guido Guerrini conclude la Dakar

Guido Guerrini, copilota originario di Arezzo, ha concluso con successo la Dakar 2026 insieme a Lorenzo Delladio, a bordo di una Porsche 959. Dopo un percorso impegnativo, Guerrini ha portato a termine l'epico rally, dimostrando capacità e determinazione in una delle competizioni più impegnative del motorsport. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di impegno e passione per il rally raid.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Il copilota di origine toscana, a bordo di una Porsche 959 assieme a Lorenzo Delladio, riesce a portare a termine l'epico rally. Dopo uno straordinario 2025 sportivo, Guido Guerrini, pilota e copilota con licenza sammarinese FAMS, ha portato a termine la sua prima Dakar. Il risultato sportivo non lascerà il segno negli annuari della gara, ma essere riuscito a concludere il rally ha un valore importante sia come esperienza per il futuro sia come arricchimento personale. Insieme al pilota Lorenzo Delladio su Porsche 959 Dakar Evo, Guerrini ha raccolto un ottantaduesimo posto, quarantesimo di categoria, rischiando in più di un'occasione di compromettere la gara. A quattro tappe dalla fine, Unterholzner e Gaioni terzi assoluti nella Dakar Classic.

Dakar Rally STAGE11 photo dump with Lorenzo Delladio and Guido Guerrini. PORSCHE959 N.781 is on FIRE - facebook.com facebook

