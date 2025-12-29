Guido Guerrini in gara alla Dakar 2026
Guido Guerrini partecipa alla Dakar 2026 come copilota, a bordo di una Porsche 959 Dakar Evo, preparata e guidata da Lorenzo Delladio. L’evento si svolgerà dal 3 gennaio, con partenza e arrivo previsti in Arabia Saudita. Guerrini, originario di Sansepolcro, affronterà questa importante competizione insieme al team, confermando il suo impegno nel mondo delle corse endurance.
Arezzo, 29 dicembre 2025 – Guido Guerrini i n gara alla Dakar 2026. Il pilota di Sansepolcro in versione copilota dal 3 gennaio sarà a bordo della Porsche 959 Dakar Evo preparata e guidata dall'industriale trentino Lorenzo Delladio. Non è bastata la vittoria nella Bridgestone Fia Ecorally Cup, nell'E-Rallye di Monte Carlo e nell'Iberian Eco Rally Challenge: il pilota di Sansepolcro con licenza sammarinese Guido Guerrini inizia subito con il botto l'annata sportiva scendendo in gara in Arabia Saudita per l'edizione 2026 della Dakar. Per l'occasione tornerà a fare il copilota e salirà a bordo di un'auto eccezionale, una evoluzione della Porsche 959 che nel 1986 conquistò i primi due gradini del podio di quella che all'epoca era la Parigi-Dakar con i piloti René Metge e Jacky Ickx. 🔗 Leggi su Lanazione.it
