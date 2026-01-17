Groenlandia Trump | dazi al 10% a Paesi Ue che inviano truppe Stanno giocando a un gioco molto pericoloso

Donald Trump ha annunciato l’innalzamento dei dazi al 10% su alcuni paesi europei che inviano truppe, tra cui la Groenlandia. La misura, che non riguarda direttamente l’Italia, evidenzia tensioni commerciali e geopolitiche. Trump ha sottolineato che tali paesi stanno adottando comportamenti rischiosi, definendo questa situazione un “gioco molto pericoloso”. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali e sul commercio europeo.

Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente annuncia che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. «dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%", afferma il presidente sottolineando che i dazi si pagheranno «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia». Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia «stanno giocando a questo gioco molto pericoloso» con la Groenlandia.

