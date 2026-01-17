Grande Sicilia c' è un' altra adesione e Miccichè esulta | Il progetto continua a crescere
Grande Sicilia registra una nuova adesione, con l’ingresso di Andrea Gambino, consigliere comunale di Torretta. La notizia è stata annunciata da Gianfranco Miccichè, tra i fondatori del movimento, che ha commentato con soddisfazione il progresso del progetto. Questa crescita testimonia l’interesse crescente verso l’iniziativa e il suo ruolo nel panorama politico locale.
Dice sì Andrea Gambino, consigliere comunale di Torretta. Il commento del fondatore del soggetto politico: "Il radicamento nel territorio è la base su cui stiamo costruendo, mattone su mattone, le sfide che ci attendono" Cresce Grande Sicilia a seguito dell’adesione del consigliere comunale di Torretta, Andrea Gambino. A ufficializzare la nomina è stato Gianfranco Miccichè, fondatore del soggetto politico insieme a Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla. Lo stesso Miccichè afferma: “L'adesione di Andrea Gambino, giovane amministratore del Comune di Torretta, é il segno che il progetto politico di Grande Sicilia continua a crescere e ad arricchirsi di energie ed esperienze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
