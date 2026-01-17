Grande Sicilia c' è un' altra adesione e Miccichè esulta | Il progetto continua a crescere

Grande Sicilia registra una nuova adesione, con l’ingresso di Andrea Gambino, consigliere comunale di Torretta. La notizia è stata annunciata da Gianfranco Miccichè, tra i fondatori del movimento, che ha commentato con soddisfazione il progresso del progetto. Questa crescita testimonia l’interesse crescente verso l’iniziativa e il suo ruolo nel panorama politico locale.

