Nuovi dati Istat Schifani esulta | La Sicilia continua a guidare la crescita del Paese

"I nuovi dati Istat confermano che la Sicilia cresce più del resto d'Italia. Con un Pil del 2024 in aumento dell'1,8%, la nostra Regione si colloca al primo posto a livello nazionale e continua a trainare la crescita del Mezzogiorno e del Paese". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana.

Istat, la Sicilia è la regione che cresce di più nel 2024 - La crescita del Pil in volume più elevata si è registrata nell'Isola (+1,8%), seguono Sardegna (+1,3%), Lazio e Lombardia (+1,2% entrambe). gds.it

Istat, Schifani sottolinea i numeri dell’Isola: “Una crescita maggiore al resto d’Italia” - Sul rimpasto al Governo, il presidente Galvagno ha aggiunto che, “dopo tre anni” ma anche “qualche mese, un rimpasto sia fisiologico e possa essere anche strategico”. msn.com

