Domani al Mannucci arriva il Pineto, attualmente quarta in classifica e tra le squadre più in forma del torneo. La formazione di Tisci ha perso solo due delle ultime 14 gare, dimostrando solidità e determinazione. Un avversario da affrontare con attenzione, pronto a mettere in campo tutta la sua qualità e carattere per conquistare punti importanti.

Il Pineto che arriva domani al Mannucci è la squadra-rivelazione del torneo. La compagine di Tisci è quarta in classifica e nelle ultime 14 partite ha perso solo due volte: 2-1 a Terni all’8a giornata e 3-0 in casa col Ravenna alla 16a. All’andata, quando i granata di Menichini, in dieci dal 29’ per il doppio giallo a Corradini, sfiorarono la vittoria (furono raggiunti da Postiglione solo a 5’ dal novantesimo), gli abruzzesi non erano sembrati così insuperabili come adesso (dopo aver espugnato Campobasso persero infatti le 4 gare successive, quelle dalla 5a all’8a giornata, compreso col Rimini, sconfitta poi annullata) poi invece, trascinati anche dai gol di Bruzzaniti (9, che sarebbero 10 con quello fatto al Rimini) hanno spiccato il volo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Granata, rinforzi e campo. Domani la sorpresa Pineto

Leggi anche: Rinforzi Salernitana: da Pucino a Bruzzaniti, ecco i nomi caldi del mercato granata

Leggi anche: Pineto-Carpi 1-0 | Per il Carpi una sconfitta amara a Pineto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salernitana, la Primavera battezza l'anno nuovo delle giovanili con due rinforzi. In campo anche l'Under 14; Casteltermini, quattro volti nuovi e c'è il nuovo ds; Granata, rinforzi e campo. Domani la sorpresa Pineto; Zapata , tra campo e mercato: spunta anche il Genoa.

Granata, rinforzi e campo. Domani la sorpresa Pineto - Aspettando i tre arrivi dal mercato: Saracco, Mbambi e Sanasi Sy . msn.com