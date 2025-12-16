Rinforzi Salernitana | da Pucino a Bruzzaniti ecco i nomi caldi del mercato granata

Il mercato della Salernitana si anima con nomi caldi come Pucino e Bruzzaniti, segnando un’estate di possibili movimenti. Parallelamente, Bari e Salerno rafforzano i loro roster, con il Bari alla ricerca di rinforzi per la retrocessione e coinvolgimenti anche di mercato tra le due città. Un’estate intensa tra strategie e trattative per le squadre del Sud Italia.

Bari e Salerno non è solo un gemellaggio del tifo di curva ma anche un caldissimo asse di mercato. In Puglia sono impegnati nella lotta per non retrocedere, il Bari sta pensando di rinforzarsi ingaggiando Mantovani. Il suo possibile arrivo escluderebbe la permanenza di Pucino in maglia. Salernotoday.it Rinforzi Salernitana: da Pucino a Bruzzaniti, ecco i nomi caldi del mercato granata - Per il difensore si tratterebbe di un gradito ritorno Bruzzaniti, invece, sta segnando gol a raffica nel Pineto ... salernotoday.it

Ascoli, interesse per Pucino della Salernitana - Il difensore, classe 1991, nella scorsa stagione ha disputato 25 partite complessive con i granata. gianlucadimarzio.com

Salernitana, vittoria che non cancella i dubbi e le lacune: urgono rinforzi in tutti i reparti x.com

Salernitana, la vittoria in extremis a Picerno certifica l’urgenza di rinforzi di qualità - facebook.com facebook