Rinforzi Salernitana | da Pucino a Bruzzaniti ecco i nomi caldi del mercato granata

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato della Salernitana si anima con nomi caldi come Pucino e Bruzzaniti, segnando un’estate di possibili movimenti. Parallelamente, Bari e Salerno rafforzano i loro roster, con il Bari alla ricerca di rinforzi per la retrocessione e coinvolgimenti anche di mercato tra le due città. Un’estate intensa tra strategie e trattative per le squadre del Sud Italia.

Immagine generica

Bari e Salerno non è solo un gemellaggio del tifo di curva ma anche un caldissimo asse di mercato. In Puglia sono impegnati nella lotta per non retrocedere, il Bari sta pensando di rinforzarsi ingaggiando Mantovani. Il suo possibile arrivo escluderebbe la permanenza di Pucino in maglia. Salernotoday.it

rinforzi salernitana pucino bruzzanitiRinforzi Salernitana: da Pucino a Bruzzaniti, ecco i nomi caldi del mercato granata - Per il difensore si tratterebbe di un gradito ritorno Bruzzaniti, invece, sta segnando gol a raffica nel Pineto ... salernotoday.it

Ascoli, interesse per Pucino della Salernitana - Il difensore, classe 1991, nella scorsa stagione ha disputato 25 partite complessive con i granata. gianlucadimarzio.com