Gomorra-Le Origini perché costi e audience della serie preoccupano Sky

La serie Gomorra-Le Origini, trasmessa su Sky nel 2021, conclude la saga di Genny Savastano e Ciro l’immortale. Tuttavia, i costi elevati e il calo di audience della produzione suscitano preoccupazioni tra gli operatori del settore. Questi aspetti rappresentano una sfida importante per la piattaforma, che deve valutare attentamente le strategie future per mantenere alta l’attenzione del pubblico e la sostenibilità degli investimenti.

La quinta e ultima stagione della serie Gomorra era andata in onda su Sky alla fine del 2021. Sono quindi passati oltre quattro anni dall’epilogo della saga di Genny Savastano e Ciro l’immortale. E Sky, per non fare sfiorire un brand dal valore internazionale come Gomorra, ha pensato bene di proporre un prequel, ambientato nella Napoli del 1977, e che racconta le origini di Pietro Savastano, il boss di Secondigliano papà di Genny. Regia di Marco D’Amore, l’attore che interpretava Ciro l’immortale. Gomorra-Le Origini ha preso il via il 9 gennaio, con due episodi andati in onda in prima serata su Sky Atlantic per la regia di Marco D’Amore (l’attore che interpretava Ciro l’immortale). 🔗 Leggi su Lettera43.it

