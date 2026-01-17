Gls promessa mantenuta | nuovo magazzino ad Aprilia

Gls ha annunciato l’apertura di un nuovo magazzino ad Aprilia, confermando la propria presenza nella zona. Questa iniziativa, annunciata in precedenza, si è concretizzata recentemente, consentendo la riassunzione dei magazzinieri coinvolti e migliorando la logistica locale. La nuova struttura rappresenta un passo importante per l’azienda, rafforzando il servizio e la presenza sul territorio.

Gls ha aperto un magazzino ad Aprilia. Una decisione che era già stata annunciata e che ora è diventata realtà, permettendo la riassunzione dei magazzinieri che erano rimasti fuori dalla prima procedura con cui era stati giá riassunti i corrieri. Ora dunque anche i lavoratori che era rimasti fuori dal precedente accordo, hanno riavuto il proprio posto di lavoro. Gls, dopo aver rescisso il contratto con la società di Latina Scalo, ha dapprima trasferito lo smistamento dei pacchi destinati alla zona di Latina in un magazzino di Pomezia ma dopo alcuni giorni la distribuzione è ripartita dal magazzino di Pomezia e da quello di Castel di Leva, con l'obiettivo, poi realizzato, di aprire un magazzino in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

