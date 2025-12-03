Action apre un nuovo negozio ad Aprilia
In provincia di Latina apre un nuovo store Action, arrivando a quota cinque. Il nuovo negozio aprirà ad Aprilia sabato 6 dicembre. Seimila prodotti di 14 diverse categorie merceologiche (dai giocattoli, all'artigianato, dai prodotti per la casa al giardinaggio, dal bricolage al cibo) al prezzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Sentinel apre i preordini della nuova action figure Choudan Kadou di Anubis (Kratos) da I 5 Samurai, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo https://www.passion4fun.com/sentinel-choudan-kadou-i-5-samurai-anubis-kratos-delloscurita/ Sentinel co.,ltd ( - facebook.com Vai su Facebook
Action apre un nuovo negozio ad Aprilia - Spazioso e facilmente accessibile, il nuovo negozio misura più di 801 metri quadrati. Riporta latinatoday.it
Action ad Aprilia: finalmente c’è la data di apertura ufficiale del nuovo punto vendita - C'è una data ufficiale per l'apertura del punto vendita Action ad Aprilia. Si legge su ilcaffe.tv
Action apre a Cepagatti: il nuovo punto vendita sarà inaugurato prima di Natale - Particolarmente attesa, soprattutto perché arriva poco prima del Natale, l’inaugurazione del nuovo negozio Action a Cepagatti, nello specifico a Villanova ... Da ilpescara.it
Action a quota 195 negozi - I due nuovi punti vendita misurano rispettivamente 765 m² a Voghera e 723 m² a Caleppio di Settala. Segnala diyandgarden.com
Action apre a Corigliano-Rossano: 19 nuovi posti di lavoro e un nuovo presidio di prossimità - Cresce la presenza della catena non food olandese in Calabria: è il terzo punto vendita nel Cosentino. Segnala ecodellojonio.it
Action apre un nuovo negozio nel Milanese e raggiunge quota 191 in Italia - L'azienda apre il suo primo negozio a Caleppio di Settala portando il numero totale di ... Da milanotoday.it