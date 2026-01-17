Gli azzurri cavalcano la fortuna ma arrivano sesti

Gli azzurri affrontano la partita con determinazione, ma concludono al sesto posto. La sfida si conclude con Palmer che realizza il gol decisivo dal dischetto, determinando l’esito della gara. La squadra, pur mostrando impegno, non riesce a ottenere una posizione più alta nella classifica. Questo risultato segna un momento importante nel percorso di qualificazione, offrendo spunti di riflessione per le prossime sfide.

2026-01-17 19:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Palmer segna il gol decisivo dal dischetto. Il Chelsea ha superato il Brentford e si è classificato al sesto posto in Premier League con una vittoria combattuta nella prima partita di campionato di Liam Rosenior. I Bees hanno mancato una serie di belle occasioni, con il portiere del Chelsea Robert Sanchez che ha parato brillantemente su Kevin Schade. Sanchez ha anche effettuato un’ottima parata per impedire che il blocco di Tosin Adarabioyo entrasse come autogol dopo che il difensore aveva tentato di contrastare il tentativo di Mikkel Damsgaard. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

