Europei di pattinaggio 2026 bene gli azzurri a Sheffield | Rizzo quarto nello short Ghilardi Ambrosini sesti tra le coppie

Da sportface.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Europei di pattinaggio 2026 si sono aperti a Sheffield, presso la Utilita Arena. Gli atleti italiani hanno mostrato buone prestazioni, con Rizzo che si è classificato quarto nello short program e Ghilardi/Ambrosini sesti tra le coppie. La competizione rappresenta un momento importante per il settore, offrendo un’opportunità di confronto e crescita per i pattinatori nazionali e internazionali.

Mandatory Credit: Photo by Roger EvansAction PlusShutterstock (16318208kk) Rebecca Ghilardi and Filippo Ambrosini of Italy compete in the ISU European Figure Skating Pairs Free Program; Utilita Arena, Sheffield, Yorkshire, England; ISU Figure Skating European Championships 2026, Day Two. ISU figure skating european championships 2026, Utilita Arena Birmingham, Sheffield, UK - 15 Jan 2026 Alla Utilita Arena di Sheffield si è aperta l’edizione 2026 dei Campionati Europei di pattinaggio di figura. Prime gare concluse tra coppie di artistico e short program maschile, con segnali positivi per l’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

