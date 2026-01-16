Europei di pattinaggio 2026 bene gli azzurri a Sheffield | Rizzo quarto nello short Ghilardi Ambrosini sesti tra le coppie

Gli Europei di pattinaggio 2026 si sono aperti a Sheffield, presso la Utilita Arena. Gli atleti italiani hanno mostrato buone prestazioni, con Rizzo che si è classificato quarto nello short program e Ghilardi/Ambrosini sesti tra le coppie. La competizione rappresenta un momento importante per il settore, offrendo un’opportunità di confronto e crescita per i pattinatori nazionali e internazionali.

