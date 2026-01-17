Giro di vite sui club della movida Gravi rischi alla sicurezza arrivano i sequestri a Roma

A Roma, le autorità hanno avviato interventi di Sequestro in alcuni dei principali club della movida notturna. Le verifiche hanno evidenziato rischi per la sicurezza dei clienti, portando a interventi mirati per garantire il rispetto delle normative. Queste azioni si inseriscono in un più ampio impegno per tutelare la sicurezza pubblica e assicurare un'offerta di intrattenimento responsabile e conforme alle leggi.

Dietro le luci, la musica ed i cocktail di tre tra i club più esclusivi della notte romana si nascondeva un serio pericolo per gli avventori. Sviluppati ciascuno su un piano, ma di fatto gestiti dalla stessa società - titolare di una licenza unica per attività di somministrazione e trattenimenti danzanti, i locali sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato all'esito di un blitz che ha svelato uno scenario di irregolarità diffuse e gravi carenze sul fronte della sicurezza antincendio. I controlli degli agenti della Divisione amministrativa della Questura sono partiti dalla sala ballo sita nel seminterrato, dove si sono trovati di fronte ad installazioni non previste dalla planimetria autorizzata dalla Commissione comunale di vigilanza, tra casse acustiche e sistemi di illuminazione appesi al soffitto completamente fuori norma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giro di vite sui club della movida. Gravi rischi alla sicurezza, arrivano i sequestri a Roma Leggi anche: Caos sosta nelle vie della movida. Giro di vite della polizia locale, settanta multe in centro storico Leggi anche: Uscite di sicurezza bloccate ed estintori assenti, sequestrati tre club della movida a Roma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La generazione ansiosa: una serata Lions per comprendere il disagio dei giovani. Roma, sequestrati tre club della movida. Gravi rischi alla sicurezza, giro di vite dopo la strage in Svizzera - Dietro le luci, la musica ed i cocktail di tre tra i club più esclusivi della notte romana si nascondeva un serio pericolo per gli avventori. iltempo.it

Movida violenta: ecco il giro di vite. Potenziati i controlli sul territorio - All’indomani di alcuni episodi molto movimentati, il più grave dei quali è l’aggressione ai due agenti municipali durante la ... lanazione.it

San Benedettto, scattato il giro di vite sulla movida dopo l'ordinanza del sindaco: alcol a un minore, barista nei guai - Il provvedimento siglato da Antonio Spazzafumo stabilisce infatti che tutti i locali adibiti, a qualsiasi titolo, alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande dovranno chiudere entro le 2. corriereadriatico.it

Faccia a faccia tra giunta e residenti, mentre si prepara il giro di vite sulla Ztl: «L’isola pedonale non è l’autostrada» - facebook.com facebook

Auto senza assicurazione: a Pula il giro di vite della Polizia locale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.