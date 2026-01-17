Giovane pregiudicato continuava i suoi giri loschi in città violando il foglio di via per 4 anni

Durante dei controlli serali in Piazza della Vittoria, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Spoleto hanno identificato un giovane tunisino di 19 anni, residente a Castel Ritaldi, che aveva tentato di allontanarsi sospettosamente. Verifiche più approfondite in caserma hanno rivelato che il ragazzo - con precedenti penali - era destinatario di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Spoleto per quattro anni, emesso dal Questore di Perugia il 3 dicembre 2025. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

