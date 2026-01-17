Giacomo il prof calciatore muore a 37 anni | Sapeva arrivare al cuore dei ragazzi

La scomparsa di Giacomo Arlotti, noto calciatore, insegnante e musicista di 37 anni, ha colpito profondamente la comunità di Rimini. Conosciuto per la sua capacità di entrare in empatia con i giovani, la sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e dell’educazione locale. Questa triste notizia ci ricorda l’importanza di valorizzare figure che, oltre alle competenze, sanno toccare il cuore delle persone.

Rimini, 17 gennaio 2026 – “Ci sono notizie che ti arrivano all’improvviso e ti devastano il cuore”. E quella della morte di Giacomo Arlotti, calciatore e insegnante, ma anche musicista, ha spezzato il cuore di tanti riminesi. Compagni di squadra nel Bellariva Virtus e nella Polisportiva Stella, dove ha giocato a calcio per anni. Appendendo gli scarpini al chiodo appena qualche stagione fa. La professoressa di Can Yaman al liceo di Istanbul: “Mi ricordo bene di lui, era bravo ed educato” ‘Arlo’ ucciso da un malore improvviso in casa. Ma anche allievi, quelli della scuola media ’Marvelli’ e della ’Di Duccio’ di Miramare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

