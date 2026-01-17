Ghepardi mummificati in Arabia Saudita | la scoperta che può portare alla reintroduzione della specie

In Arabia Saudita sono stati rinvenuti sette ghepardi mummificati, risalenti a circa 4.000 anni fa. Questa scoperta, pubblicata su Communications Earth & Environment, rappresenta un importante passo per comprendere la storia e la distribuzione della specie. I reperti potrebbero contribuire a studi sulla conservazione e alla possibile reintroduzione dei ghepardi in ambienti naturali, offrendo nuove prospettive sulla tutela di questa specie in via di estinzione.

Uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment rivela la scoperta di sette ghepardi mummificati naturalmente (Acinonyx jubatus) nel nord dell'Arabia Saudita: i resti più antichi risalgono a 4.000 anni fa e il loro DNA è cruciale per una futura reintroduzione.

