Calciomercato Juventus più che mai viva questa pazza idea dall’Arabia Saudita! Spalletti stravede per lui Comolli può provarci I dettagli

Calciomercato Juventus, il regista è in uscita dall'Al-Nassr: è l'uomo ideale per Spalletti ma l'ingaggio da 25 milioni è un ostacolo proibitivo. La Juventus di Luciano Spalletti continua la sua ricerca di un regista puro, un metronomo per dettare i tempi del 4-3-3 e dare qualità al centrocampo. In questa caccia al play, l'attenzione della dirigenza si è rivolta a un nome che, per esperienza e legame tecnico, sarebbe l'ideale: Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista croato, attualmente all'Al-Nassr in Arabia Saudita, è in uscita e gradirebbe un ritorno nel calcio europeo.

