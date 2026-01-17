Gasp sottolinea l'importanza di Malen per la sua squadra, lasciando aperta la possibilità di ulteriori movimenti di mercato. Domani, i giallorossi affrontano il Torino a Torino, cercando di riscattare la sconfitta subita in coppa Italia. La sfida rappresenta un momento chiave per il proseguimento della stagione e per le ambizioni della squadra.

I giallorossi domani a Torino per riscattare la sconfitta contro la squadra di Baroni in coppa Italia. Ed ecco le parole in conferenza del tecnico: "Sono contento, è tornato Ndicka e rientreranno Pellegrini e Ferguson". E infine omaggia Commisso. Evitare un altro ko con Baroni anche grazie ai colpi di mercato. Gian Piero Gasperini è apparso disteso prima della terza sfida stagione al Torino. Il tecnico potrà fare affidamento su Malen e Vaz, ma anche sul ritorno di Pellegrini. "Sono contento. La squadra sta meglio rispetto agli ultimi 15 giorni - ha esordito Gasperini -. È ritornato Ndicka, abbiamo smaltito le squalifiche di Mancini, Hermoso e Cristante e davanti rientreranno Pellegrini e molto probabilmente Ferguson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp: "Malen giocatore importante. Mercato finito? Dipende..."

Leggi anche: Gasp: "La squadra sta meglio, Malen giocatore importante. Mercato finito? Dipende..."

Leggi anche: Torino-Roma, Gasperini: “Malen un giocatore forte, Ferguson verso il recupero”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Problemi per Angelino e Tsimikas in partenza: cosa succede per la fascia sinistra della Roma; Carina: “L’acquisto di Malen è stato condiviso con Gasp”. Pruzzo: “L’attacco della Roma cambia in meglio con Malen”.; ‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “Vaz un colpo per il futuro non per l’immediato”; La Roma vira su Malen: c’è il sì di Gasp.

Gasp: "Malen giocatore importante. Mercato finito? Dipende..." - Ed ecco le parole in conferenza del tecnico: "Sono contento, è tornato Ndicka e rientreranno Pell ... msn.com