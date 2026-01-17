Garlasco senza movente la giustizia resta fragile

Il caso Garlasco, tornato recentemente alla ribalta, mette in evidenza le criticità di un sistema giudiziario influenzato dall’immagine mediatica. La tendenza a affidarsi esclusivamente alle prove scientifiche rischia di ridurre la complessità delle indagini e di mettere in discussione la giustizia equa e imparziale. Un’analisi approfondita è fondamentale per comprendere le implicazioni di questa dinamica e preservare la credibilità del processo giudiziario.

Roma, 17 gennaio 2026 – Con il ritorno del caso Garlasco è riemersa la fallacità del processo mediatico: una scorciatoia rassicurante che conduce dritta alla prova scientifica, elevata a oracolo infallibile. Dna, tracce biologiche, aplotipi, tabulati, algoritmi. Tutto ciò che appare oggettivo e allo stesso tempo consente di evitare la domanda più difficile, più scomoda, più umana: perché? Ogni indagine per omicidio nasce per rispondere a una domanda fondamentale: chi è stato? Ma il crimine non è un esercizio di laboratorio. È, prima di tutto, un fatto umano. Senza la comprensione del movente, del contesto e delle relazioni, resta mutilato.

Garlasco in Tv, i Poggi insistono sul "movente pornografico". L'ira di De Rensis: "Accuse gravissime" - La puntata di Ore 14 di venerdì 16 gennaio 2026 è stata dedicata anche al delitto di Garlasco, con attenzione al comunicato emesso dai legali dei Poggi ... libero.it

Delitto di Garlasco, individuato il movente? Gli avvocati dei Poggi sono certi: “Ecco cosa aveva scoperto Chiara sul pc di Alberto” - Nulla, nella lunga e tortuosa storia del delitto di Garlasco, si era mai avvicinato ad essere un movente come in questo caso. notizie.com

GARLASCO, il MOVENTE con Gianluca Zanella di Darkside

Nulla, nella lunga e tortuosa storia del delitto di Garlasco, si era mai avvicinato ad essere un movente come in questo caso. Secondo quanto rivelato in queste ore dagli avvocati della famiglia della vittima, Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella del pc dell - facebook.com facebook

Non aprite quella tesi Potrebbe essere un movente per farvi massacrare Senza parole #garlasco x.com

