Hamas e Hezbollah resistono al disarmo | la tregua resta fragile

Per la prima volta dall’attacco del 7 ottobre 2023, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato la revoca della «situazione speciale» nel sud di Israele, lo stato d’emergenza che per oltre due anni aveva consentito al Comando del Fronte Interno di limitare gli assembramenti e chiudere aree sensibili. Un gesto che vuole segnalare un ritorno alla normalità, ma che si inserisce in un contesto tutt’altro che stabile: né Hamas né Hezbollah mostrano intenzioni di deporre le armi, mentre sul fronte diplomatico Israele si scontra nuovamente con la Turchia. L’organizzazione jihadista palestinese ha annunciato ai mediatori di essere ora in grado di recuperare i corpi di «7-9» ostaggi deceduti, sepolti sotto le macerie a Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hamas e Hezbollah resistono al disarmo: la tregua resta fragile

