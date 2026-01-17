È in corso un’udienza preliminare presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguardo a un’indagine su furti in chiese e ville di lusso tra il Casertano e il Lazio. Il processo coinvolge 25 persone accusate di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata a commettere tali reati. La questione della competenza territoriale rappresenta un punto di attenzione, con possibili conseguenze sullo svolgimento del procedimento.

Riserva sulla questione della competenza territoriale. Si è aperta così l'udienza preliminare dinanzi al gup Mauro Bottone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per 25 persone accusate di aver creato un'associazione a delinquere finalizzata ai furti in luoghi di culto e ville di lusso e ricettazione. Al banco degli imputati Ugo Di Napoli, Giuseppe Carrano, Alessandro D'Angelo,Ernesto De Mitri, Diego Apuzzo, Michele Capasso, Stefano Maisto, Fioravante Massaro, Luciano Rampone, Raffaele Silvestri, Angelo Tarallo, Giorgio Tarallo, Emanuele Tornincasa, Mariano Tuppo, Raffaella Galoppo, Maria Luisa Russo, Giuseppe Sannino, Salvatore Scognamiglio, Giuseppe Vollaro, Massimo Esposito, Giovanni Claudio, Giuliano Formisano, Michele Guastaferro, Vincenzo Izzo, Giovanni Saviano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Scacco agli specialisti dei furti, tra gli obiettivi le ville di lusso di Fendi e del governatore della Banca d'Italia

Leggi anche: Tribunale tra sfratto e amianto. Attesa per il rischio trasloco e la bonifica del seminterrato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Furti in chiese e ville di lusso tra il casertano e il Lazio: processo a rischio trasloco.

Furti in chiese e ville di lusso tra il casertano e il Lazio: riserva sulla questione di competenza territoriale - Hanno creato un'associazione a delinquere finalizzata a mettere a segno colpi in luoghi sacri e abitazioni. casertanews.it