firenze carmen consoli in concerto al teatro verdi

Firenze, 1 novembre 2025 - Doppia tappa toscana per Carmen Consoli, in concerto lunedì 3 e martedì 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze n ell’ambito del tour che segue l’uscita di “Amuri Luci”, nuovo album che segna l’avvio di una trilogia tematica sulle sue tre “anime”: le radici mediterranee, la matrice rock e il cantautorato puro. La cantautrice porta in scena più di un concerto, un vero spettacolo in due atti che parte sulle note dei brani di “Amuri Luci ”, in cui il dialetto siciliano, con contaminazioni greche e latine, è utilizzato non come folclore ma come materia viva. Vestita di bianco e con la chitarra in tracolla, Carmen passa da "Mamma Tedesca" a "Parru cu Tia", declinando temi come la guerra, la memoria e la ribellione, accompagnata da video-fondali che alternano pittura bellica e immagini di manifestazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

