Firenze Carmen Consoli in concerto al Teatro Verdi
Firenze, 1 novembre 2025 - Doppia tappa toscana per Carmen Consoli, in concerto lunedì 3 e martedì 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze n ell’ambito del tour che segue l’uscita di “Amuri Luci”, nuovo album che segna l’avvio di una trilogia tematica sulle sue tre “anime”: le radici mediterranee, la matrice rock e il cantautorato puro. La cantautrice porta in scena più di un concerto, un vero spettacolo in due atti che parte sulle note dei brani di “Amuri Luci ”, in cui il dialetto siciliano, con contaminazioni greche e latine, è utilizzato non come folclore ma come materia viva. Vestita di bianco e con la chitarra in tracolla, Carmen passa da "Mamma Tedesca" a "Parru cu Tia", declinando temi come la guerra, la memoria e la ribellione, accompagnata da video-fondali che alternano pittura bellica e immagini di manifestazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
https://italiajazz.it/carmen-souza-tra-i-protagonisti-a-firenze-della-quarta-edizione-di-h-earthbeat-battiti-del-cuore-e-della-terra/ - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, Carmen Consoli in concerto al Teatro Verdi - Doppia tappa toscana per Carmen Consoli, in concerto lunedì 3 e martedì 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze n ell’ambito del tour che segue l’uscita di “Amuri Luci”, nuovo ... Riporta msn.com
Carmen Consoli in concerto al Teatro Verdi di Firenze - Doppia tappa toscana per Carmen Consoli, in concerto lunedì 3 e martedì 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze nell’ambito del tour che segue l’uscita di “Amuri Luci”, nuovo album che segna l’avvio di ... Come scrive radiowebitalia.it
Firenze, doppia tappa al Teatro Verdi per Carmen Consoli nell’ambito del tour 'Amuri Luci' - Doppia tappa a Firenze per Carmen Consoli, in concerto lunedì 3 e martedì 4 novembre al Teatro Verdi di Firenze nell’ambito del tour che segue l’uscita di “Amuri Luci”, nuovo album che segna l’avvio ... Come scrive 055firenze.it