Figli picchiati con la scopa pieni di bruciature e denutriti | coppia di nomadi finisce in carcere

Una coppia di nomadi è stata arrestata a Canaro, in provincia di Rovigo, per aver maltrattato i propri figli. Le indagini hanno rivelato un ambiente domestico caratterizzato da percosse, bruciature e denutrizione, rendendo la casa un luogo di pericolo. L’intervento delle autorità ha portato alla tutela dei minori e all’arresto dei genitori, evidenziando la gravità delle condizioni in cui vivevano i bambini.

Per anni la loro casa è stata il luogo più pericoloso. Una quotidianità fatta di percosse e incuria che si è consumata a Canaro, piccolo centro della provincia di Rovigo. Ora quella storia ha un risvolto giudiziario definitivo. Padre e madre sono stati condannati a tre anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti aggravati ai figli minorenni e sono finiti in carcere, come riporta Il Gazzettino. Mentre i quattro bambini sono stati allontanati dalla famiglia d’origine e affidati per un lungo periodo, tre a famiglie, uno a una struttura protetta. Le violenze ai figli. Le indagini della procura di Rovigo hanno ricostruito un quadro di violenze sistematiche protratte dal 2014 al dicembre 2021 in questa famiglia di nomadi di etnia rom. 🔗 Leggi su Open.online

