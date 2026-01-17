Figec chiede il riconoscimento per il lunario abruzzese come bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità

In occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, il 17 gennaio, Figec Abruzzo propone il riconoscimento del Lunario Abruzzese come bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità. Questa iniziativa mira a tutelare e valorizzare un patrimonio storico e culturale che rappresenta un elemento identitario e di continuità per la regione.

In occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio, Figec Abruzzo chiede il riconoscimento per il Lunario Abruzzese.La federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione promuove nelle istituzioni territoriali e nazionali il riconoscimento per "Lu Lunarie Abbruzzese", quale almanacco enogastronomico in dialetto abruzzese, come "bene immateriale culturale italiano dell'abruzzesità". «Il Lunario Abruzzese», spiega il giornalista Ugo Iezzi, ideatore dell'iniziativa, unitamente al collega Mario D'Alessandro e al disegnatore Passepartout (alias Gianfranco Tartaglia), «festeggia 40 anni ininterrotti di attività editoriale in dialetto abruzzese.

