Cucina italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell' Unesco Conti | Risultato straordinario

La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO, un risultato considerato straordinario. Questo prestigioso riconoscimento valorizza la ricchezza delle tradizioni culinarie italiane, simbolo di identità e cultura a livello globale. La decisione rappresenta un importante traguardo per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio unico al mondo.

La cucina italiana è entrata nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. Si tratta di una decisione considerata storica: per la prima volta l'Unesco riconosce non una singola tecnica o pratica culinaria, ma l'intera tradizione gastronomica di un Paese. A deliberarlo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

