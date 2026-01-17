Fiaip Puglia | un salentino nominato alla guida della comunicazione regionale

Fiaip Puglia ha nominato Vladimiro Guida come consigliere regionale delegato alla comunicazione, promozione e relazioni esterne. La scelta si inserisce nella strategia dell’associazione di rafforzare la propria presenza e comunicazione sul territorio regionale. La nomina, annunciata dal presidente Francesco di Toma, evidenzia l’importanza di una gestione efficace delle relazioni pubbliche e della comunicazione per sostenere gli obiettivi di Fiaip Puglia.

LECCE – Il presidente di Fiaip Puglia, Francesco di Toma, ha affidato l'incarico di consigliere regionale delegato alla comunicazione, promozione e relazioni esterne al salentino Vladimiro Guida. Già attivo a livello provinciale, Guida, che è di Matino, assume ora il ruolo di portavoce regionale, portando con sé un'esperienza ventennale maturata nei settori immobiliare e turistico come fondatore di realtà quali Agenzia Guida, Klik Booking e Salentoit.it. Guida si pone l'obiettivo di correggere le percezioni distorte sulla normativa vigente e di denunciare le criticità legate all'attività incontrollata delle grandi piattaforme online. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

