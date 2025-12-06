Fiaip Puglia eletto il nuovo direttivo | il foggiano Gianluca Carta nominato segretario

Si è svolta ieri, 5 dicembre, l'elezione del nuovo direttivo regionale della Fiaip Puglia, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Durante l'assemblea, è stato eletto nuovo presidente Francesco Di Toma, mentre Rocco di Nanna sarà il suo vice alla guida dell'organizzazione. “Non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mara Favaro. Pietro Scichilone · Experience (Piano e Violin). Cena di Natale #fiaip #Padova #immobiliare #immobili #agentiimmobiliari #cena #seratebelle - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Lombardi eletto presidente regionale Fiaip - Alessandro Lombardi, originario di Pontedera ma residente a Viareggio, è stato eletto nuovo presidente di Fiaip Toscana, la Federazione ... Lo riporta msn.com

Fiaip, confermato il secondo mandato alla Presidente Mariacristina Mazzei - Fiaip Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia ha rinnovato le cariche del collegio interprovinciale per il quadriennio 2025–2029. Riporta cn24tv.it

Regionali Puglia, come sarà il nuovo Consiglio: i nomi degli eletti - Partito democratico e Fratelli d’Italia i partiti più rappresentati ... Segnala rainews.it

Puglia, ecco chi è stato eletto in Consiglio regionale con Decaro: 29 seggi alla maggioranza, 21 all'opposizione TUTTI I NOMI - 2030: Paolicelli (Pd) il più suffragato, nel gruppo della Lega confermati tutti gli uscenti. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Risultati finali Elezioni Puglia 2025/ Voti di lista e big: chi è eletto di sicuro in Consiglio? - Elezioni Puglia 2025, risultati finali delle regionali: voti di lista, big e preferenze. ilsussidiario.net scrive

Risultati elezioni regionali Puglia, Decaro è il nuovo presidente. Pd primo partito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni regionali Puglia, Decaro è il nuovo presidente. Scrive tg24.sky.it