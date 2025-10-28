Facevano parte della nuova Mala del Brenta | due alla sbarra

Ieri mattina, 27 ottobre, i carabinieri della stazione di Padova Principale, a seguito di due distinti provvedimenti di carcerazione, emessi sabato scorso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, hanno rintracciato e arrestato un 75enne, Marco Padovani ed una 61enne, Flora. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

