Ex stazione ferroviaria ok unanime dalla conferenza dei servizi | benefici ambientali logistici e urbanistici

La conferenza dei servizi ha approvato all’unanimità il progetto di riqualificazione dello scalo merci ferroviario di viale Matteotti a Bondeno. L’intervento, che interessa l’ex stazione ferroviaria e i binari della vecchia linea verso Ferrara, porterà benefici ambientali, logistici e urbanistici, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla riqualificazione dell’area. L’approvazione rappresenta un passo importante per il miglioramento della mobilità e del territorio locale.

Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria in merito alla riqualificazione dello scalo merci ferroviario di viale Matteotti a Bondeno su cui precedentemente insistevano i binari della vecchia linea verso Ferrara. Tutti gli enti coinvolti dalla conferenza dei servizi hanno espresso pareri favorevoli a un intervento che consentirà di recuperare il tracciato ferroviario in disuso, migliorando la qualità urbana e i collegamenti intermodali delle merci tra il porto di Ravenna e la dorsale del Brennero. A fine dicembre, il consiglio Comunale aveva dato il via libera al progetto esecutivo dei lavori.

