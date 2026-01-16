Roma dalla Conferenza dei servizi via libera al termovalorizzatore Gualtieri | passo decisivo

Roma ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei servizi per il nuovo termovalorizzatore, segnando un passo importante nel percorso di gestione sostenibile dei rifiuti. Il sindaco Gualtieri sottolinea come questa decisione elimini la dipendenza da discariche esterne e da altre città europee, contribuendo a un sistema più autosufficiente e rispettoso dell’ambiente. La realizzazione del progetto rappresenta un cambiamento significativo per la gestione dei rifiuti nella Capitale.

Il commissario straordinario di Governo Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che certifica la conclusione con esito positivo della Conferenza dei servizi sul progetto del termovalorizzatore di Roma. Con lo stesso atto è stato emanato il provvedimento autorizzatorio unico regionalecommissariale (Paur), e sono state rilasciate la valutazione di impatto ambientale (Via) e l’autorizzazione integrata ambientale (Aia). La realizzazione del polo impiantistico del “Parco delle risorse circolari” andrà a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell’organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com

