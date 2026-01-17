Era sempre armato… Ora la procura valuta la premeditazione sull’omicidio in classe

La procura sta valutando la possibile premeditazione nell’omicidio avvenuto in una scuola. Zouhair Atif, 19enne marocchino, ha confessato di aver agito dopo aver visto una foto sui social con la sua ragazza. L’episodio, che ha portato alla morte di Abanoub Youssef, 18enne egiziano, desta preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sui rischi legati ai social media.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.