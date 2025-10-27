Omicidio Luciana Ronchi trovati altri coltelli in un box di Luigi Morcaldi Ora rischia l’aggravante della premeditazione

MIlano, 27 ottobre 2025 - Luigi Morcaldi non aveva solo il coltello usato per uccidere  sotto la sua abitazione a Bruzzano, periferia nord di Milano, con non meno di 14 fendenti l'ex compagna Luciana Ronchi ma anche altri trovati e sequestrati in un box di sua proprietà.. Il sequestro. Il sequestro, da quanto si è saputo, è avvenuto nel corso di perquisizioni nel bo x - non lontano dall'appartamento in cui viveva la 62enne uccisa - nelle indagini della Polizia locale, coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia. L'accusa contestata, al momento, a Morcaldi è di omicidio aggravato dalla relazione affettiva terminata, imputazione riconosciuta dalla gip Lorenza Pasquinelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

