In vista della sfida di Serie B tra Empoli e Südtirol, l’allenatore Alessio Dionisi ha sottolineato le difficoltà del prossimo avversario, evidenziando le caratteristiche che rendono il Südtirol una squadra difficile da affrontare. La partita, valida per la ventesima giornata, si presenta equilibrata e impegnativa, richiedendo attenzione e concentrazione da parte dei toscani per ottenere un risultato positivo.

di Damiano Nifosì EMPOLI Tanti gli spunti offerti da Alessio Dionisi in conferenza stampa che ieri, alla vigilia di Empoli-Südtirol, gara valevole per la ventesima giornata di Serie B, ha analizzato la partita e i prossimi avversari, puntando il dito sulle varie qualità che li rendono una compagine tosta da battere. Nelle parole dell’allenatore senese: "Il Südtirol è una squadra da prendere con le pinze, guidata da un allenatore che la categoria la conosce straordinariamente bene, ha sempre ottenuto risultati e li sta ottenendo anche quest’anno. Ha giocato dieci volte in trasferta e ha perso due sole volte, a Venezia e a Castellammare di Stabia: è un ritmo da primi posti, considerati i due campi difficili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli attento alle insidie del Südtirol: "Una partita tutt’altro che scontata"

