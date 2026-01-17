Eli-Stam quando l’eliambulanza è come una cicogna | il servizio per donne incinte e bimbi

Eli-Stam offre un servizio di eliambulanza dedicato a donne incinte e bambini nel Meratese e Casatese. Con circa 800 nascite all’anno in zone prive di strutture vicino, l’intervento rapido riduce i tempi di trasporto via strada, garantendo sicurezza e tempestività. Un’opzione importante per le emergenze che richiedono attenzione immediata, contribuendo al benessere di mamme e piccoli nella regione.

Nel Meratese e Casatese ci sono 800 partorienti all'anno senza una struttura vicino a casa: l'iniziativa taglia i tempi del trasporto su strada. Tre missioni già concluse per il progetto Eli-STAM È operativo da novembre Eli-STAM, il servizio sperimentale di trasporto assistito materno-fetale in elisoccorso che collega le ASST di Lecco e ASST Valtellina e Alto Lario, sviluppato da AREU con Regione

