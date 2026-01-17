Edipo Re e Teorema. I ricordi indelebili tra Pavese e Lodigiano.

Servono comparse per girare la scena di un film, ma i soldi sono finiti. Poco male, con qualche fiasco di vino, gli anziani ospiti del Pio Albergo Pertusati di Pavia, si possono convincere a salire su un pullman per raggiungere la cascina Torre Bianca di Magherno: "Venite, presto, c’è una santa che fa miracoli". La scena era quella della levitazione di Emilia, la donna di servizio di "Teorema" di Pier Paolo Pasolini interpretata da Laura Betti. Era il 1968 e con qualche bicchiere in corpo nessuno si è accorto che c’era una gru a sollevare la donna, tanto più che arrivato all’ultimo ciak, mentre i tecnici tentavano di farla scendere, il produttore Franco Rossellini si è messo a urlare al megafono: "Adesso la santa scende, guardatele le gambe". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

