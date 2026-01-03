Un murale e due sculture testimoniano le Olimpiadi Invernali MiCo26. Gep Caserta ha decorato il centro sportivo di viale De Gasperi, mentre Giuliano Cataldo Giancotti realizza le sculture in piazza Costellazione. Queste opere rappresentano un ricordo duraturo delle competizioni sportive ospitate in città, contribuendo a conservare l’eredità culturale dei Giochi.

Un murales e due sculture per lasciare in città un segno dei Giochi Olimpici Invernali MiCo26. Gep Caserta ha decorato il muro del centro sportivo di viale De Gasperi; Giuliano Cataldo Giancotti sta realizzando sculture che, in piazza Costellazione, ricorderanno le gare svoltesi in città. I Giochi Olimpici Invernali MiCo26 lasceranno segni ben precisi sul territorio. Il Comune di Rho infatti ha assegnato ad artisti rhodensi opere che rimarranno ben oltre il 22 febbraio 2026, per ricordare le gare che si svolgeranno negli impianti realizzati a Fiera Milano Rho dal prossimo 6 febbraio. Con la collaborazione della Galleria d’arte Il Quadrifoglio di Matteo Olivares, Gep Caserta ha creato sulla recinzione del centro sportivo di viale De Gasperi un murales lungo 23 metri e alto 2,8 metri basato sulle grafiche ufficiali della comunicazione per Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un grande murale e due sculture. Ricordi indelebili delle Olimpiadi

